РИАМО - 8 июн. В Москве скончался мужчина, который открыл огонь по прохожим на юго-западе города и был ранен при задержании, сообщает РИА Новости.

«Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина скончался», - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 7 июня мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, расположенной на улице Строителей. При проведении операции по задержанию он начал стрелять по сотрудникам спецподразделений, им пришлось применить оружие. В результате стрелок получил ранение и был госпитализирован.