РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Свыше 1,5 тысяч пациентов вылечили в стационаре, перепрофилированном под лечение пациентов с пневмонией и коронавирусом, в подмосковном Красногорске, сообщается в Instagram-аккаунте группы компаний «Медси».

«Прошло чуть больше двух месяцев с того момента, как клиническая больница «Медси» в Отрадном была перепрофилирована в инфекционный стационар. Всего было пролечено 1 587 пациентов, из них 870 с подтвержденным Covid-19», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что средний возраст пациентов составлял 55 лет. Среди поступивших были 741 мужчина, их средний возраст – 54 года, и 846 женщин – средний возраст 58 лет. Практически половина от общего числа пациентов проходила лечение по ОМС.

«За два месяца в реанимацию было переведено 266 пациентов. В среднем один человек проводил в больнице 13,8 дня. В работе было задействовано 798 медицинских работников. Сейчас часть из них возвращается к плановым приемам», - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в последнее время наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако прием по этому направлению в ближайшее время продолжится. Также с 8 июня клиническая больница «Медси» в Отрадном возобновляет плановые приемы и госпитализации.