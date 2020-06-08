РИАМО - 8 июн. Более 140 предприятий агропромышленного комплекса Московской области провели тестирование своих сотрудников на наличие Covid-2019, на текущей неделе тестирование проведут еще 20 организаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Тестирование проводили с середины мая до 5 июня.
«Общее количество тестов составило более семи тысяч», — сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.
Обо всех выявленных случаях инфицирования сообщается в установленном порядке в управление Роспотребнадзора по Московской области.
«На вторую неделю июня порядка 20 организаций запланировали проведение тестирования, протестируют более 1,1 тысячи сотрудников», — добавил министр.
Текстовая трансляция
8 ИЮНЯ
- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.
- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.
- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.
- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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