РИАМО - 8 июн. Более 140 предприятий агропромышленного комплекса Московской области провели тестирование своих сотрудников на наличие Covid-2019, на текущей неделе тестирование проведут еще 20 организаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Тестирование проводили с середины мая до 5 июня.

«Общее количество тестов составило более семи тысяч», — сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Обо всех выявленных случаях инфицирования сообщается в установленном порядке в управление Роспотребнадзора по Московской области.

«На вторую неделю июня порядка 20 организаций запланировали проведение тестирования, протестируют более 1,1 тысячи сотрудников», — добавил министр.

Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

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