РИАМО - 8 июн. За минувшие сутки на территории Москвы выявили 2001 новый случай инфицирования коронавирусом, с начала пандемии в городе зафиксировали 197 018 случаев, сообщает столичный оперштаб по Covid-19.

В Москве за сутки вылечились 1633 пациента, таким образом всего поправились 104 347 человек. Умер за сутки 51 пациент, всего с начала пандемии в столице скончались 2970 человек.

В целом по России за сутки выявили 8985 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Скончались 112 пациентов, полностью выздоровели 3957 человек.

С начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 476 658 случаев заражения в 85 регионах. Жертвами пандемии стал 5971 человек, вылечились 230 688 человек.

Ранее режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня. Людям с симптомами ОРВИ советуют вызывать врача на дом. Москвичи, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.