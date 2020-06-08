РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июн. Онлайн-празднование Дня России 12 июня начнется в соцсетях молодежного комплексного центра «Победа» в 16:00, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«12 июня в 16:00. Соцсети МКЦ «Победа» станут платформой для празднования Дня России! ⁣⁣В этом году встречаем его в совершенно новом формате», - говорится в сообщении.

Присоединиться к празднику можно будет в Instagram-аккаунте молодежного центра (https://instagram.com/yapobeda_dmd?igshid=1wqevki89pbl6⁣), а также в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/yapobeda_dmd).