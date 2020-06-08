РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Строительство детского сада на 235 мест в деревне Путилково подмосковного Красногорска перенесли с 2020-2021 годов на 2021-2022 годы из-за эпидемии коронавируса, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Пользователь m_barzion поинтересовался в комментариях в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, когда дети в микрорайоне Путилково смогут пойти в детские сады.

«В рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» было запланировано строительство ДОУ в деревне Путилково на 235 мест на период 2020-2021 годов. Но в связи с возникшей в стране эпидемиологической обстановкой было произведено перераспределение выделенных финансовых средств. В связи с этим были внесены изменения в госпрограмму с переносом сроков финансирования строительства данного детского сада на 2021-2022 годы», - ответил представитель администрации муниципалитета.

Он также добавил, что на территории ЖК «Большое Путилково» в рамках реализации проекта ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково» запланировано строительство детского сада на 250 мест во втором квартале 2021 года.

«Также на территории деревни Путилково 1 сентября 2020 года планируется открытие воспитательно-образовательного комплекса, в состав которого входит школа на 1100 мест и детский сад на 150 мест», - заключил представитель.