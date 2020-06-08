РИАМО – 8 июн. Пропускной режим, введенный в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции, могут отменить в середине июня, сообщает РБК.

«В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением Covid-19, — это может быть сделано уже с 14 июня», — говорится в сообщении.

Издание ссылается на источник в компании-партнере мэрии Москвы и собеседника, близкого к городским властям. Предполагается, что столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

Пропускная система начала действовать в Московском регионе 15 апреля. Специальные цифровые пропуска ввели для контроля за перемещениями граждан на личном и общественном транспорте во время пандемии коронавируса.

В Подмосковье электронные пропуска отменили с 23 мая. За период действия пропускного режима в Московской области оформили свыше 28 миллионов цифровых пропусков.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.