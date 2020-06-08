РИАМО - 8 июн. В понедельник утром 97% пассажиров столичной подземки надели защитные маски, гражданам также рекомендовано носить перчатки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В масках — 97%. В перчатках — 70%», — говорится в сообщении.
С 12 мая в столице действует масочно-перчаточный режим. В общественных местах и на транспорте жители Москвы должны надевать защитную маску и перчатки.
В столице до 14 июня действует режим самоизоляции.
В городе постепенно ослабляют карантинные ограничения. Между этапами ослабления мер вводится промежуток для оценки результата, влияния на число заболеваний и принятия решений для перехода к следующему этапу.
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8 ИЮНЯ
- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.
- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.
- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.
- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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