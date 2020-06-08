РИАМО - 8 июн. В понедельник утром 97% пассажиров столичной подземки надели защитные маски, гражданам также рекомендовано носить перчатки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В масках — 97%. В перчатках — 70%», — говорится в сообщении.

С 12 мая в столице действует масочно-перчаточный режим. В общественных местах и на транспорте жители Москвы должны надевать защитную маску и перчатки.

В столице до 14 июня действует режим самоизоляции.

В городе постепенно ослабляют карантинные ограничения. Между этапами ослабления мер вводится промежуток для оценки результата, влияния на число заболеваний и принятия решений для перехода к следующему этапу.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.