РИАМО - 8 июн. Депутаты Государственной думы от политической фракции ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день, передает РИА Новости.

Согласно проекту закона, применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в сообщении.

При этом раз в год должна будет проводиться индексация.

Авторы законопроекта уверены, что устанавливая оплату по нижней допустимой планке, работодатель получает слишком высокую прибыль и возможность сэкономить на отчислениях в социальные фонды и уплату налогов.