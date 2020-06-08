РИАМО - 8 июн. В Раменском городском округе планируют создать фабрику по производству гардинно-тюлевых полотен, инвестиции в проект составят 63 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Министерство уже заключило соглашение с компанией «Осьминожка и ко» о реализации инвестиционного проекта. Открытие фабрики запланировано в 2022 году.

«Оперативная отработка заявок, разнообразные меры поддержки, начиная от подбора участка и заканчивая финансовой помощью, делают наш регион еще более привлекательным для инвесторов. Министерство <…> помогло компании в составлении проектной документации, что позволило инвестору подписать соглашение в первом полугодии 2020 года», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Производство станет альтернативой импортируемым из Турции и Китая гардинно-тюлевым и кружевным изделиям, а также обеспечит рынок качественным отечественным продуктом.

Компания также планирует осуществить экспорт производимой продукции в страны СНГ.