РИАМО - 8 июн. Инвестиции в создание новых объектов агропромышленного комплекса Подмосковья составят более 53 миллиардов рублей, после их ввода в эксплуатацию появится свыше четырех тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проекты планируется ввести в строй в течение этого года и следующего», — сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Он добавил, что «ТК Подмосковье» завершает строительство первой очереди тепличного комплекса в Воскресенске, «Туровский ТК» — строительство первой очереди теплиц в Серпухове.

«Агрокультура Групп» строит пятую очередь теплиц в Кашире, «Луховицкие овощи» — третью очередь теплиц, а предприятие «Коломенское поле» реализует комплекс по изготовлению хлебобулочных изделий в Подольске. Полным ходом идет строительство на территории агропарка «Сырная долина».

Реализация данных проектов предусматривает создание свыше четырех тысяч новых рабочих мест.

На минувшей неделе Минсельхозпрод региона провел мониторинг всех строительных площадок, на которых реализуются проекты в области развития агропромышленного комплекса.

«На всех стройках в полной мере соблюдаются требования, установленные стандартом организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул министр.

Все рабочие используют средства индивидуальной защиты, организована термометрия, размещены информационные стенды, заключил Разин.