РИАМО - 8 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) разрешила строительство школы на 1,9 тысячи мест в Левобережном районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На земельном участке площадью около 3 гектаров разрешили разместить образовательные объекты суммарной площадью около 45,3 тысячи квадратных метров.

«В эту площадь входит действующая школа №158. Здесь планируется построить еще одну школу на 1,9 тысячи мест, оснащенную всей необходимой инфраструктурой», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Предельная высота объектов не должна превышать 35 метров.