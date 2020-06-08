РИАМО - 8 июн. Сеть 3G может окончательно исчезнуть на территории России в ближайшие 3-5 лет, ее полностью вытеснит стандарт четвертого поколения LTE (4G), пишет в понедельник газета «Известия».

Согласно данным оператора Tele2, доля 3G-устройств сокращается быстрыми темпами, тогда как трубки формата 2G более «живучие». В апреле текущего года проникновение устройств 2G в сети Tele2 достигло 20%, а доля 3G — 16%.

«Устройства 3G и 4G сравнимы по цене, поэтому пользователи интернета при замене аппаратов выбирают более продвинутые устройства LTE. Альтернативы аппаратам 2G практически нет — пользователи, которым телефон нужен исключительно для звонков, не видят смысла в их замене на более дорогие», — отметила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

На стандарт 4G сегодня приходится порядка 80% всего мобильного интернет-трафика. У абонентов и корпоративных пользователей также по-прежнему остается около 15 миллионов 2G-трубок.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин считает, что технология 3G действительно теряет свою актуальность, так как по множеству параметров она уступает LTE. По его словам, в условиях пандемии, когда рост как голосового трафика, так и мобильной передачи данных стремительно загружает сети, гораздо важнее и проще обеспечить качественные услуги связи в более совершенном стандарте.

Во всем мире сотовые операторы уже более пяти лет обсуждают необходимость отказа как минимум от одной технологии из ряда GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) — так как содержание трех сетей одновременно для них накладно. Кроме того, в ряде стран уже развивают сети пятого поколения — 5G.