РИАМО - 8 июн. Еще 1633 пациента в столице вылечились от коронавирусной инфекции после прохождения лечения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Число выздоровевших продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104 347 человек», — сказала Ракова.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся горожане могут стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний. Также у него не должно быть ВИЧ, гепатитов В и С. Донорам положены денежные выплаты.

Жители столицы также могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Режим самоизоляции в Москве действует до 14 июня. В городе постепенно ослабляют ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8985 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 751 случай. В Москве - 2001.

- СМИ сообщили о возможной отмене цифровых пропусков в Москве с 14 июня. Столичное правительство может объявить свое решение по пропускам в понедельник.

- Уже более 12 тыс человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.