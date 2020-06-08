На юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома, в результате инцидента пострадали два человека, стрелок задержан.
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На юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома, в результате инцидента пострадали два человека, стрелок задержан.
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