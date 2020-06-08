РИАМО - 8 июн. Московские парки подготовили для пользователей интернета мастер-классы по ландшафтному дизайну, английскому языку и фитнесу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 8 по 14 июня на их сайтах и официальных страницах в социальных сетях москвичей ждут танцевальные мастер-классы, познавательные лекции, виртуальные экскурсии и даже песочная анимация», - добавляется в сообщении.

Например, парк «Красная Пресня» подготовил виртуальный мастер-класс по чирлидингу. Лианозовский парк предлагает зрителям научиться вальсировать, а Парк Горького организует в режиме реального времени занятие по зумба-фитнесу.

Для тех, кто изучает английский язык, Таганский парк проведет лекцию с преподавателем и переводчиком. Парк «Кузьминки» продолжит серию лекций о цветущих растениях.

Для любителей садоводства парк «Фили» проведет встречу с ландшафтным дизайнером. Специалист расскажет, как правильно высаживать хвойные и лиственные растения на дачном участке.

Измайловский парк приглашает посмотреть спектакль «Волшебная лампа Аладдина», который будет сопровождаться песочной анимацией.