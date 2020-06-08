РИАМО – 8 июн. Правительство России обсуждает возможность сокращения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций, им хотят установить максимальное вознаграждения на уровне трех минимальных заработков премьер-министра, пишет в понедельник «Коммерсант».

Таким образом, топ-менеджеры не смогут зарабатывать больше 30 миллионов в год. При этом исключения возможны, но все они будут обсуждаться только по индивидуальному решению президента России.

«Инициатива обсуждается в правительстве с марта в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Там, впрочем, утверждают, что в повестке первого вице-премьера такого вопроса нет. Другой источник «Ъ» уточняет, что речь идет о специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко», - пишет издание.

При этом источники говорят, что зарплаты будут привязаны к короткому перечню показателей эффективности (KPI). И для руководителей коммерческих госкомпаний и компаний, где Россия не является единственным акционером, в качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих будут утверждены отраслевые KPI.

При этом в «Роснефти», «Газпроме», «Газпром нефти» и «Аэрофлоте» эту инициативу не стали комментировать. А в «Россетях» рассказали, что размер зарплаты рядовых членов правления, нанятых после 2017 года, в прошлом году в среднем находился на указанном уровне.