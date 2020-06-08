РИАМО - 8 июн. Фирмы «ТБ-2000» и «ЭМ Инжиниринг» подозреваются в картельном сговоре при участии в торгах, проводимых администрацией Богородского городского округа Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

Антиконкурентное соглашение было заключено с целью поддержания цен на торгах, предметом которых являлось право заключить контракт на выполнение строительных работ.

«Участники отказались от конкурентной борьбы. ООО «ТБ-2000» и ООО «ЭМ Инжиниринг» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ТБ-2000» и ООО «ЭМ Инжиниринг» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».