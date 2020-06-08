РИАМО - 8 июн. Московское областное управление ФАС оштрафовало на 100 тысяч рублей АО «Люберецкую теплосеть» по делу об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление обратилось компания «Медтехника» с жалобой на нарушение теплоснабжающей организацией порядка подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения.

«В действиях АО «Люберецкая теплосеть» установлен факт нарушения правил подключения, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 Кодекса об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В адрес теплосети направили представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного административного правонарушения.