РИАМО - 8 июн. Еще 569 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье, таким образом общее количество победивших болезнь в регионе превысило 12 тысяч человек, сообщает областной оперштаб.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 031 человека», - говорится в сообщении.

Все вылечившиеся выписаны после получения отрицательных результатов теста на Covid-19.

По последним данным, с начала распространения коронавируса в Подмосковье выявили 44 232 случая заражения. Скончались 567 пациентов.

Ограничения, введенные в Московской области из-за пандемии коронавируса, постепенно снимают, но в общественных местах продолжает действовать масочный режим.

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8 ИЮНЯ

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.