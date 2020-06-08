РИАМО - 8 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали на трассе М-5 «Урал» в Коломне водителя, который перевозил более трех килограммов наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

При проверке документов 31-летний водитель заметно нервничал, поэтому полицейские приняли решение досмотреть машину. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

«В салоне автомашины сотрудниками полиции обнаружены и изъяты три свертка с порошкообразным и растительным веществами», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Исследование установило, что мужчина перевозил более 2 килограммов каннабиса и около 1 килограмма мефедрона. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.