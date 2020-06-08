РИАМО - 8 июн. В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновском, где лечат пациентов с коронаиврусом, есть все необходимое для лечения тяжелых паталогий, каждый день из центра выписываются около 15 пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Хочу отдельно отметить: у нас большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких — более 200. По большому счету каждая реанимационная койка снабжена аппаратом ИВЛ, а также современной следящей аппаратурой. Помимо этого, в центре используются различные методы внеорганной детоксикации — в частности, метод экстракорпоральной мембранной оксигенации. Пока он еще не применялся, показаний не было, но мы готовы этот метод применять», - сказал главврач центра Сергей Переходов.

Он отметил, что мощность центра составляет 800 коек, из них 560 коек рассчитаны на лечение инфекционных больных, а остальные отведены под реанимацию. При этом к каждой койке подведен кислород, поэтому инфекционные места можно переоборудовать в реанимационные. В больнице есть собственная кислородная станция, которая обеспечивает практически все подразделения.

«В среднем к нам поступают 20 человек. Сейчас в центре лечат только пациентов с Covid-19 и пневмонией.

По состоянию на 4 июня заполнено 213 коек. Пока количество пациентов с Covid-19 и пневмонией остается на прежнем уровне. За месяц с небольшим мы пролечили почти тысячу человек», - сказал Переходов.

При этом каждый день из центра выписываются около 15 пациентов.

«Хочу добавить, что мы в центре имеем все возможности — как лекарственные препараты, так и различные методики лечения, для того чтобы достаточно быстро лечить такую довольно тяжелую патологию», - отметил главврач.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 ИЮНЯ

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.