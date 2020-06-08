РИАМО - 8 июн. В России могут ввести норму, которой обяжут работодателей при найме квалифицированных сотрудников отдавать предпочтение гражданам РФ, пишет в понедельник газета «Известия».

Соответствующие консультации проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.

«О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сказано в отчете Минтруда», - говорится в статье.

Кроме того, обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции.

На сегодняшний день законодательство не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме квалифицированных работников.