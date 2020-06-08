РИАМО - 8 июн. Поезда «Аэроэкспресса» с понедельника возобновили регулярный график движения поездов на Домодедовском направлении с интервалом в 30 минут, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Поезда отправляются каждые полчаса с 6:00 до 23:30 как в сторону аэропорта, так и обратно.

«С 15 июня возобновят тактовое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском и Внуковском направлениях», - говорится в сообщении.

Посмотреть расписание можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении компании.

Также с 15 июня для проезда в поездах «Аэроэкспресс» начнет действовать новый единый тариф «Стандарт» стоимостью 300 рублей. Поездка в вагоне бизнес-класса будет стоить 800 рублей. Новые тарифы позволят сделать поездку в аэропорт еще более доступной для пассажиров.

Для обеспечения безопасности пассажиров поездов выполняются все необходимые санитарные требования. Весь подвижной состав и пассажирские терминалы трижды в день проходят обработку дезинфицирующим средством.

Кроме того, двухэтажные аэроэкспрессы оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха – перед попаданием в салон воздух обеззараживается в специальной камере под воздействием ультрафиолетовых ламп. Воздух в одноэтажных поездах также ежедневно дезинфицируется переносными ультрафиолетовыми лампами.