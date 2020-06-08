РИАМО - 8 июн. У семьи краснокнижных черных аистов, которые обитают в Московском зоопарке, появился птенец, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, черные аисты - очень скрытные и осторожные птицы, которые держатся вдали от людей.

«Черные аисты обладают настолько беспокойным нравом, что при большом скоплении посетителей в зоопарке могут разбить кладку. Но наши орнитологи нашли решение — они кладут в гнездо муляжи яиц, а настоящие незаметно уносят в инкубатор. Когда птенцы уже готовы вылупиться, яйца возвращают обратно родителям», — сказала Акулова.

Аисты заботятся о своем птенце и даже во время ливней не покидают гнездо, чтобы малыш не промок. Специалисты зоопарка пока стараются не беспокоить птиц и наблюдают за ними издалека. Когда птенец черных аистов вырастет, он переедет в один из российских или зарубежных зоопарков.

Пока Московский зоопарк закрыт для посетителей, поэтому за маленьким птенцом можно будет следить только онлайн. Короткие ролики с ним будут размещать на станицах зоопарка в социальных сетях.