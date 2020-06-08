РИАМО - 8 июн. За минувшие сутки в Москве скончался 51 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, таким образом всего с начала пандемии в городе умерли 2970 пациентов, сообщает столичный оперштаб по Covid-19.

Ранее число жертв пандемии в Москве составляло 2919 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

По последним данным, в Москве зафиксировано 195 017 случаев заражения коронавирусом. Победили болезнь 102 714 человек.

Москвичи, которые переболели коронавирусной инфекцией, становятся донорами плазмы для тех, кто еще лечится. В столице сдали плазму с антителами к Covid-19 уже более 1 тысячи человек. На сегодняшний день получить антитела к коронавирусной инфекции искусственным путем нельзя.

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8 ИЮНЯ

- В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.