РИАМО - 8 июн. Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту стрельбы по прохожим из окна жилого дома на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Одно дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ «Покушение на убийство» и 213 УК РФ «Хулиганство», второе — статьей 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

«По данным следствия, вечером 7 июня 2020 года неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, расположенной на улице Строителей в городе Москве», - сказала Иванова.

При проведении операции по задержанию стрелок открыл огонь по сотрудникам спецподразделений, им пришлось применить оружие.

По факту произошедшего проводится расследование. Ход расследования поставлен на контроль руководителем ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщала, что стрелок ранил двух прохожих. Мужчина оказал сопротивление в ходе задержания и сам получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает.