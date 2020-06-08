РИАМО - 8 июн. Московский экспортный центр (МЭЦ) реализует пилотный проект по сопровождению компаний при выходе на зарубежный рынок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа предполагает прохождение каждым из участников составленной специально для него дорожной карты. Она содержит несколько этапов с использованием финансовых и нефинансовых мер поддержки Московского экспортного центра. Результатом участия в программе для предпринимателя станет заключение контракта на поставку продукции за рубеж. В пилотном проекте участвуют 55 компаний столицы», — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники пилотного проекта уже прошли первичную оценку готовности к выходу на международный уровень, а также получили персональные аналитические исследования.

В рамках проекта для предпринимателей запланированы образовательные программы, доступны юридические консультации, также программа включает мероприятия Московской школы экспортера.

«Дорожные карты участников проекта также включают услуги Московского экспортного центра по бесплатному продвижению на ведущих мировых площадках электронной торговли. Кроме того, компании получат возможность присоединиться к бизнес-миссиям в онлайн-формате и представить свои товары или услуги контрагентам на целевом рынке», - говорится в сообщении.

После снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции, участники проекта смогут презентовать свою продукцию на международных выставках в рамках «Сделано в Москве».



