РИАМО - 8 июн. Технополис «Москва» вступил во Всемирную организацию свободных зон, до этого ни одна российская экономическая зона не получала статуса члена такой организации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Этот статус позволит резидентам ОЭЗ «Технополис «Москва» наряду с другими налоговыми и таможенными послаблениями увеличить объемы экспорта и привлечь инвесторов из других стран для реализации российских проектов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, взаимодействие и поддержка предприятий по поиску новых инвесторов из разных стран мира очень важны в период пандемии коронавируса и режима временных ограничений.

Технополис «Москва» включает пять площадок общей площадью 206,8 гектара. На данный момент более 10% резидентов технополиса поставляют продукцию собственного производства в страны Северной Америки, Азии и Европы.