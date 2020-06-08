РИАМО - 8 июн. На территории Подмосковья остаются подтопленными 379 дачных участков, в регионе организована адресная помощь населению подтопленных домов, в том числе психологическая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На 07:00 8 июня 2020 года в 17 муниципальных образованиях (38 СНТ и шесть населенных пунктов) остаются подтопленными 379 приусадебных участков», - говорится в сообщении.

Больше всего подтопленных участков в Рузском округе, Электростали и Щелкове. Кроме того, после выпадения обильных осадков остаются подтопленными три участка дорог в Луховицах, Богородском округе и Щелкове. В Богородском округе также подтоплен мост.

В Московской области развернуты три пункта временного размещения, рассчитанные на 225 человек. К участию в ликвидации последствий сильных осадков в Подмосковье привлечены 83 человека и 33 единицы техники.

За минувшие сутки в регионе освободили от воды 50 приусадебных участков, а также мост в Чехове. Всего за 7 июня было откачано 1695 кубометров воды.

С 29 мая, когда в Подмосковье начались сильные дожди, от скопившейся воды освободили 1014 приусадебных участков, 46 частных домов, четыре участка дорог и два моста.

В конце весны Московская область оказалась в эпицентре сильных ливней. С 29 мая на регион обрушилась первая волна рекордных дождей, потом наступила небольшая передышка. Затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.