РИАМО - 8 июн. С начала мая столичные компании получили свыше 3 миллиардов рублей по программе льготного кредитования, на сегодня по программе субсидирования кредитных ставок одобрено заявок на 15,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По новым кредитам город субсидирует до 8% годовых. А ставка по действующим займам за счет субсидий снижена на 6%.

«Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками. Благодаря этому малый и средний бизнес уже смог привлечь больше 3 миллиардов рублей. В ближайшее время компании и ИП получат еще 12,5 миллиардов, заявки по ним одобрены», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Данная программа рассчитана до конца 2020 года. На сегодня предприниматели подали документы на общую сумму 180 миллиардов рублей. Оставшиеся заявки сейчас находятся на рассмотрении.

Получить поддержку могут столичные предприниматели самых разных сфер деятельности и на различные цели займа. Единственное условие — регистрация бизнеса на территории Москвы.

Банками-участниками программы выступили ПАО «Сбербанк России», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие»», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк «Зенит» и АО «Банк «Интеза».

Также для уже действующих кредитов будет по заявлению пересчитана ставка. Данная процедура потребует минимум усилий.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, ставка по новым займам составит всего 3-7% годовых.

Программа субсидирования льготных кредитов представителям малого и среднего бизнеса вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки. Правительство Москвы уже приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки бизнеса.

Помощью от городских властей воспользовались 34,8 тысячи организаций, пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. В данных компаниях работают более 750 тысяч человек. Общая стоимость мер поддержки составляет свыше 85 миллиардов рублей.