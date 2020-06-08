РИАМО - 8 июн. На юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома, в результате инцидента пострадали два человека, стрелок задержан, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 7 июня около 22:00 на улице Строителей.

«Сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии в результате оперативно спланированной операции задержан мужчина, открывший стрельбу <...> из окна жилого дома на улице Строителей», - говорится в сообщении.

В ходе задержания мужчина оказал сопротивление и сам получил ранение. В настоящее время жильцам дома ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится расследование.

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