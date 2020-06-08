РИАМО - 8 июн. Сотрудники Росгвардии разыскали заблудившегося 10-летнего мальчика, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Мальчик должен был встретиться с папой возле веломастерской, но заблудился и не смог найти дорогу. Приметы ребенка передали всем экипажам Серпуховского отдела вневедомственной охраны.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области ребенок вскоре был найден в трех километрах от места проживания», - говорится в сообщении.

Найденного ребенка передали родителям. Сейчас мальчик находится в безопасности.