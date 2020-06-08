РИАМО - 8 июн. В понедельник воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до плюс 27 градусов, в регионе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице - плюс 25 - плюс 27 градусов, по области - плюс 22 - плюс 27 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха - порядка 60%. Скорость юго-восточного ветра не превысит 8 метров в секунду.

По данным синоптиков, в понедельник в Московском регионе ожидаются достаточно комфортные погодные условия. Температура воздуха будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.