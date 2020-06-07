РИАМО - 7 июн. В Ленинском городском округе задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в убийстве супруги, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 6 июня 2020 года в одной из квартир в рабочем поселке Дрожжино Ленинского городского округа между 27-летней женщиной и ее супругом произошла ссора, в результате которой мужчина нанес потерпевшей множественные ножевые колото-резанные ранения в область головы, шеи, туловища и конечностей», - говорится в сообщении.

От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия.

Задержанный мужчина от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.

К настоящему времени следователями и криминалистами произведен осмотр места трагедии, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Еще специалисты планируют допросить ряд свидетелей, назначить судебную психолого-психиатрическую экспертизу, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств совершенного преступления.