РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили четыре новых случая Covid-19, общее число инфицированных в муниципалитете составляет 1344 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 754 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 44 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 11 462 человека выписали домой из стационаров, 567 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1344 случая инфицирования зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

В общественных местах жителям региона рекомендуют носить маски. В Московской области уже открылись парки для прогулок, но в них остаются закрытыми спортивные и детские площадки, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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Текстовая трансляция

7 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Международные пассажирские авиаперелеты могут быть восстановлены с 15 июля. Механизмы прорабатываются сразу несколькими крупными перевозчиками.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.

- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.

- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентов с подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.

- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.

- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.

- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.

- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.

- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:

«Резерв все равно оставляем, держим ухо востро, чтобы ни в коем случае, если будет какая-то вторая волна, о которой нет-нет да говорят специалисты, мы могли оказать качественную медицинскую помощь», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.