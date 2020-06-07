РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 июн. 18 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в городском округе Мытищи за сутки, всего в округе 1460 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
В Московской области за сутки выявили 754 новых случая коронавируса.
«Всего в Московской области зафиксировано 44 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 567 заболевших. Выздоровели и выписались 11 462 человека. В городском округе Мытищи выявили 1466 случаев заболевания», - говорится в сообщении.
6 июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа составляло 1448.
В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение масок в общественных местах.
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Текстовая трансляция
7 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- Международные пассажирские авиаперелеты могут быть восстановлены с 15 июля. Механизмы прорабатываются сразу несколькими крупными перевозчиками.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Более тысячи москвичей, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы.
- За сутки в Московской области после лечения от коронавируса выздоровели 538 пациентов, с начала пандемии врачи вылечили 11 462 человека.
- В Московской областиза минувшие сутки скончались десять пациентов с подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 567 человек.
- Больше половины новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в Москве выявили 1956 новых случаев заражения коронавирусом; в Подмосковье зафиксировали 754 новых пациентов с Covid-19. Всего в России вирус обнаружили у 8984 человек.
- В Москве постепенно увеличивается число пассажиров общественного транспорта. На данный момент в дневное время число пассажиров достигает пятимиллионов человек.
- В Подмосковье ежедневно проводят 20 тысяч исследований на коронавирус.
- В столице за сутки выздоровели 2283 пациента. Общее число перенесших Covid-19 москвичей превысило 102 тысячи человек.
- Губернатор Московской области Андрей Воробъев рассказал о необходимости сохранения резервных коек в регионе:
- В Москве умерли 55 пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались более 2,9 тысяч человек.
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