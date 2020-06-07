РИАМО - 7 июн. Депутата столичного парламента Елену Шувалову исключили из КПРФ, но она может оспорить данное решение, сообщает РИА Новости.

«Могу сказать, что большинством голосов она была исключена, десять человек против, двое воздержались. У нее есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их. Мы не исключаем, что со временем она может быть восстановлена», — сказал депутат Мосгордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.

В ноябре 2019 года Зюганов сообщал, что некоторых депутатов КПРФ собирались вызвать на кадровую комиссию после негативных высказываний и даже оскорблений в адрес руководства партии. Позднее депутат Шувалова говорила, что покинула столичное отделение партии, но остается в городском парламенте.

Как уточняется на сайте Мосгордумы, Шувалова в столичном парламенте входит в состав комиссий по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, по культуре и массовым коммуникациям, по экономической и социальной политике.