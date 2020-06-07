РИАМО - 7 июн. В Одинцовском городском округе местный житель во время проведения работ по благоустройству придомовой территории обнаружил предметы, конструктивно схожие с боеприпасами, находку обследовали росгвардейцы, сообщается на сайте Росгвардии.

На место происшествия после получения сигнала о находке прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области.

«В результате обследования предметов специалисты идентифицировали целый арсенал боеприпасов и несколько единиц оружия времен Великой Отечественной войны. Угрозы для жизни и здоровья людей боеприпасы не представляли», - говорится в сообщении.

Все найденные боеприпасы были переданы следственно-оперативной группе для дальнейших следственных действий, в том числе для проведения экспертизы.