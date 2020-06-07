РИАМО - 7 июн. В рейтинге лучших центральных нападающих десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал четвертым, сообщает Газета.ru.

«Первое место занял капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Вторым стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. На третьей строчке расположился нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон», - говорится в сообщении.

Российский хоккеист Евгений Малкин стал четвертым. А на пятом месте - центрфорвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

Малкин провел за свою команду 907 матчей в НХЛ, в них спортсмен набрал 1076 очков. В составе «Питтсбург Пингвинз» хоккеист трижды становился обладателем Кубка Стэнли.