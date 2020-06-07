РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Легковая машина застряла в поле у реки Рожай в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в воскресенье вечером, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Машина застряла в поле у реки Рожай. Инцидент произошел около СНТ «Дубрава», недалеко от плотины. Легковой автомобиль пытался проехать по размытой самонакатанной дороге.

В настоящее время на помощь автомобилисту прибыл трактор, который пытается вытащить автомобиль. Однако пока безрезультатно.