РИАМО - 7 июн. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев смог исполнить четверной тулуп на первой же тренировке на льду после режима самоизоляции, введенного в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

Видеоролик с записью четверного прыжка фигурист разместил в своем Instagram-аккаунте.

«Первая тренировка после карантина! Это круто, когда планируешь что-то и у тебя получается! Просто делюсь с вами! Всем хорошего дня», — написал Алиев.