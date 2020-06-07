РИАМО - 7 июн. Близкие и друзья заслуженного артиста России Михаила Кокшенова проводили в его в последний путь в Москве, сообщает Nation News.

«Церемония прощания с Михаилом Кокшеновым завершилась 7 июня в ритуальном зале митинского крематория Москвы. На мероприятии собралось большое количество людей», - говорится в сообщении.

Урну с прахом артиста захоронили в фамильном склепе Кокшеновых, который находится на Новодевичьем кладбище.

Актер театра и кино скончался в 83 года. Он стал известен после ролей в фильмах «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Кроме того, Кокшенов играл в киножурнале «Ералаш».