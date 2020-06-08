РИАМО - 8 июн. В Московской области с понедельника возобновляется плановая госпитализация в стационарные отделения больниц, также появится возможность получить консультацию узкопрофильных специалистов в поликлиниках, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области стабилизируется. Мы постепенно возвращаемся к нормальной работе медицинских организаций. Первым этапом восстанавливаем плановую медицинскую помощь, которую на время карантина пришлось отменить», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В регионе возобновят плановую госпитализацию в стационары, которые не были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, по следующим профилям: кардиология, хирургия, неврология, травматология, дерматовенерология, фтизиатрия, психиатрия и наркология.

Кроме того, в поликлиниках будет вестись прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию. Попасть к этим специалистам можно будет по направлению от терапевта, педиатра или врача общей практики.

Чтобы получить консультацию, необходимо обратиться по телефону: 8 800 550-50-30. Также можно оформить заявку на посещение на портале госуслуг. На основании осмотра и данных рекомендаций врач примет решение о выдаче направления на прием или проведении телемедицинской консультации.

Для посетителей поликлиник будут действовать новые правила: разрешается вход только в перчатках и медицинских масках, допускается не более одного сопровождающего для пациента.

Кроме того, всем на входе будет проведена термометрия. Интервал между записями к специалисту будет не менее 30 минут, чтобы обеспечить проведение дезинфекционной обработки помещений. Также в поликлиниках нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.