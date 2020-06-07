РИАМО - 7 июн. В Москве в заключительный день книжного фестиваля «Красная площадь», 8 июня, проведут ряд лекций и награждение победителей конкурса «История Победы в стихах», говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

С 12:00 до 12:45 Российская государственная детская библиотека представит обзор рекомендательных ресурсов детских книг. Специалист библиотеки и литературовед Анна Голубкова расскажет, где можно получить свежую информацию и узнать о детских книжных новинках. Она также затронет вопрос о том, с какой целью составляются большие книжные списки и как ими правильно пользоваться, расскажет о специализированных сайтах и больших литературных порталах.

«12:30–13:15 - церемония награждения победителей конкурса «История Победы в стихах». <...> На фестивале «Красная площадь» будут представлены видеоролики победителей, а также состоится церемония награждения чтецов», - говорится в сообщении.

Творческий конкурс «История Победы в стихах» проводился Российским историческим обществом и фондом «История Отечества», в нем участвовали дети и подростки до 18 лет. Участники выбирали стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне, и читали его на видео.

Также на площадке «Художественная литература» с 13:30 до 14:15 будет презентована новая концепция Московской международной книжной ярмарки.

С 15:45 до 16:30 на площадке «Детская и учебная литература» автор и иллюстратор Екатерина Панфилова раскроет секреты иллюстраторского искусства, расскажет, как создаются детские книги.

С 17:15 до 18:00 на фестивале бессменный музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» и один из участников легендарной программы «Акулы пера» Владимир Полупанов представит свою новую книгу.

С 17:30 до 18:15 на площадке «Библиотека» расскажут о музее-квартире поэта Иосифа Бродского.

Видеочитка пьесы Евгения Водолазкина «Сестра четырех» начнется в 19:00. А с 20:30 до 21:15 на главной сцене состоится поэтическая программа в исполнении звезд — актрисы и телеведущей Сати Спиваковой и актера театра и кино Владимира Кошевого. Артисты исполнят стихотворения из любовной лирики Анны Ахматовой и Николая Гумилева, которые поэты посвящали друг другу в течение всей жизни.

Также с 21:15 до 22:00 на площадке «Библиотека» Московский планетарий совместно с музеем МХАТ проведет цикл онлайн-чтений «Звездные сказки на ночь» для детей и их родителей.

На главной сцене с 21:45 до 22:00 пройдет торжественное закрытие книжного фестиваля «Красная площадь» — концерт-медитация «Современная поэзия. Музыка. Пейзаж».