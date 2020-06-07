РИАМО - 7 июн. Возгорание площадью 600 квадратных метров потушили на складе в поселке Горки Ленинские Ленинского городского округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 02.50 в воскресенье поступила информация о возгорании на складе по адресу: Московская область, городской округ Ленинский, поселок Горки Ленинские, улица Центральная, дом 8. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

«В 05:40 - ликвидация открытого горения. В 16:38 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Для забора проб воздуха на определение предельно допустимой концентрации вредных веществ к месту возгорания была направлена дежурная смена ПСО-26 ГКУ МО «Мособлпожспас».

В тушении пожара принимали участие 25 единиц техники, 81 человек, в том числе от МЧС: 14 единиц техники и 44 человека.