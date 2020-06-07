РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Участок автомобильной дороги на улице Орджоникидзе в микрорайоне Львовский городского округа Подольск планируют отремонтировать до конца августа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой внести в план ремонта дорогу в микрорайоне Львовский. Он отметил, что автодорога на улице Орджоникидзе нуждается в ремонте.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу ремонта участка автодороги в микрорайоне Львовский на улице Орджоникидзе и сообщает, что он является дорогой местного значения. Работы по ремонту денной дороги включены в производственную программу ремонта на 2020 год со сроком выполнения работ до 31 августа», - сказал замглавы администрации городского округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Он добавил, что в настоящее время выполнены работы по фрезерованию старого слоя асфальтобетонного покрытия.