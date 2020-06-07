РИАМО - 7 июн. В 44 СНТ и семи населенных пунктах Московской области из-за дождей и ливней остаются подтопленными 369 приусадебных участков, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«По состоянию на 15:00 7 июня в 17 муниципальных образованиях (44 СНТ и семи населенных пунктах) остаются подтопленными: 369 приусадебных участков, 7 домов частного сектора, один мост, три участка дороги», - говорится в сообщении.

За воскресенье произошло подтопление 54 приусадебных участков, одного участка дороги. Также за этот день от воды освобождено 49 приусадебных участков, один мост.

За 6 июня было откачано 4 214 кубических метров воды, а с 30 мая по 6 июня в регионе откачан 43 861 кубометров воды.

В воскресенье в работах по ликвидации последствий сильных ливней в Московской области задействованы 173 человека, 62 единицы техники, в том числе от МЧС: 59 человек, 19 единиц техники.

Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем.

В конце весны Подмосковье оказалось в эпицентре сильных ливней. С 29 мая на область обрушилась первая волна рекордных дождей, потом была небольшая передышка. А затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.