РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. В воскресенье в поселке Малаховка городского округа Люберцы сгорело строение, пожар тушили 16 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Седьмого июня в 03:57 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, улица Овражки», - говорится в сообщении.

В 05:06 возгорание в строении удалось ликвидировать. Пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении пожара в Малаховке участвовали четыре единицы техники и 16 человек.