РИАМО - 7 июн. В воскресенье в Москве воздух уже прогрелся до плюс 26 градусов, таким образом 7 июня стало самым теплым днем в столице с начала года, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодняшний точно будет самым теплым с начала года. Насколько я помню, предыдущий максимум был где-то 24,8 (градуса - ред.), то сейчас уже 26 градусов», - сказала Позднякова.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил РИАМО, что на следующей неделе ожидается 30-градусная жара в Московском регионе. Также ночью температура не будет опускаться ниже 12 градусов.

Кроме того, на следующей неделе в столице и Подмосковье прогнозируются грозы.